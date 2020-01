U Varnsdorfu našli mrtvé labutě, kterým někdo vyřízl prsní svaly

Nález mrtvých labutí v katastru města Varnsdorf zadokumentovali tamější dobrovolní hasiči. „Jde o neuvěřitelně brutální případ, za 30 let praxe jsem takové svinstvo nezažil. Bílá labuť je brána jako symbol nevinnosti a tady jim někdo odborně vypreparoval prsní svaly,“ řekl Právu velitel hasičů a místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.

Zajímavé podle něj je, k čemu by někdo prsní svaly labutí potřeboval. „Labutí maso není prý moc dobré, snad jen u mladých jedinců to prý bývala pochoutka,“ uvedl Sucharda a tázal se, proč někdo tedy nespotřeboval maso labutě celé. „Byla to zbytečná smrt,“ doplnil.