Trojice z Plzeňska tiskla diplomy, peníze i covid certifikáty

Bankovky i maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy nebo covidové certifikáty. To bylo portfolio trojice padělatelů z Plzeňska. Teď spadla klec. Muži ve věku 26, 37 a 43 let čelí trestnímu stíhání kvůli padělání a pozměnění veřejné listiny. Prostřednímu z nich, který se navíc specializoval také na bankovky, hrozí až osm let za mřížemi.