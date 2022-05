Třináckrát bodl vlastního otce. Místo šesti let si mladík odsedí osm

Mladík zaútočil na svého otce loni v říjnu ve Zdicích na Berounsku. Otec seděl na gauči a koukal na televizi, když se ho jeho syn s nožem v ruce řečnicky zeptal: „Ty si myslíš, že na to nemám?“ A začal ho bodat. Konkrétně otci zasadil celkem 13 ran nožem od hlavy přes hrudník po břicho a způsobil mu mimo jiné kolaps plic a krvácení do břicha.

Útok se přesunul z obýváku na verandu, odkud mladík utekl poté, co se během bodání do otce sám řízl do prstu. Policie ho dopadla v poli u vedlejší vsi.

U hlavního líčení pachatel své jednání zdůvodnil tím, že vztah mezi ním a otcem nefungoval. Otec jezdil s kamionem, a když byl doma, tak pil. Navíc podle syna zanedbával svou manželku. „Ten den jsme žádnou rozepři neměli, nevím, proč mě to napadlo. Udělal jsem to se záměrem tátu zabít,“ doplnil.

U odvolacího jednání se nicméně částečně kál. „Strašně mě to mrzí, co jsem udělal. Nikdy bych to znova neudělal,“ uvedl. „Vidíte, jak mluvím? Potřebuju nějakou pomoc odbornou. Opravdu mě to mrzí. Osm měsíců jsem neměl čas přemýšlet, vězení bylo hrozný. Ani mi neřekli, že mě přemisťujou,“ postěžoval si závěrem mladík.