Třikrát se bývalý policista snažil vytlačit auto ze silnice, dostal tříletou podmínku

Podle odvolacího soudu je kvalifikace činu jako pokus o těžké ublížení na zdraví přiléhavější než ta původní. „Soudní znalkyně jednoznačně určila, že ty následky by mohly být fatální,“ řekl Smrž. „Díky duchapřítomnosti a řidičským schopnostem svědka k tomu nedošlo a čin zůstal ve stadiu pokusu,“ doplnil.

Gromanovi tak hrozil trest mezi pěti a dvanácti roky vězení. Ale vzhledem k tomu, že se čin stal už před osmi lety, soud zohlednil dobu trestního řízení a promítl ji do trestu. „Dospěli jsme k závěru, že to trestní řízení se táhlo a netáhlo se z viny obžalovaného,“ řekl Smrž.

K celkem třem pokusům o vytlačení ze silnice došlo v roce 2013 na Chebsku. Řidič Audi Q7 se v rychlosti kolem 170 km/h snažil vytlačit ze silnice vozidlo Toyota Land Cruiser, ve kterém jeli čtyři lidé. Útok silničního piráta dokázal řidič toyoty zvládnout do značné míry díky zkušenostem automobilového závodníka.

Groman od počátku vinu popíral, tvrdil, že auto v inkriminovanou dobu neřídil on, ale někdo jiný. „Já jsem auto neřídil,“ prohlásil Groman před soudem. „Během cesty jsem si nevšiml, že bychom se dostali do kolize s jiným autem,“ dodal.

Podle soudních znalců mohly být následky případné nehody fatální. Především hrozilo, že při vyjetí mimo vozovku narazí auto do některého z betonových mostků pro vjezd na pole, které jsou v daném úseku silnice dva. Případně se auto po sjetí do příkopu mohlo převrátit nebo dostat do rotace a způsobit posádce vážná zranění.