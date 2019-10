Těhotnou měl kopnout do břicha. Začala mě řezat, řekl soudu

K oběma incidentům mělo dojít loni na konci léta. „Obžalovaný po hádce udeřil přítelkyni pěstí do hlavy, napadená upadla na zem a skončila v nemocnici. Po další hádce ji při vystupování z auta nejméně jednou kopl do břicha. Podle znaleckého posudku přitom po takovém útoku mohlo dojít k silnému krvácení, a dokonce k ohrožení života. Že k takovému následku nedošlo, bylo mimo vůli obžalovaného,“ řekl státní zástupce Petr Bejšovec.

Martinek před senátem v čele s Petrem Jirsou přiznal, že přítelkyni, s níž se poznal ve vězení, skutečně jednou udeřil. „Ale to druhé odmítám, kdybych ji kopl do břicha, tak bych tu stál za vraždu, protože bych ji zabil. Dělal jsem fotbal i další sporty,“ hájil se Martinek.

Nejsem svatá, neříkám, že soužití se mnou je lehké. Hádali jsme se. poškozená

Láska z vězení jim podle jeho slov vydržela několik měsíců, dokonce spolu odjeli i do ciziny, aby si vydělali. Ale nakonec se ocitli zpět v Brně, když přítelkyně zjistila, že je těhotná. „Oba jsme byli bez práce, nebyly peníze, k tomu jsem bral pervitin. Na ženu jsem nikdy v životě nesáhl, tehdy to bylo poprvé. Ona mě začala řezat a mně, když dá někdo ránu, tak ji opětuji. Prostě mně vystřelila ruka, nejsem na to nijak hrdý,“ přiznával Martinek.

Spor o kopanec

Že by ale přítelkyni kopl do břicha, rezolutně odmítl. „Jeli jsme autem, hádali jsme se a já jsem musel vystoupit. A jak jsem vystupoval, tak jsem ji odstrčil, abych se dostal ven, ale že bych ji kopl do břicha, to je nesmysl. Máme spolu dceru, i když na 95 procent není moje a nejsem napsaný ani v rodném listu, tak tu malou beru jako svoji,“ dodal Martinek.

Sama napadená přišla k soudu rovnou z nemocnice, kde byla na lékařském zákroku. Jen těžko o soužití s Martinkem vyprávěla, předseda senátu ji musel chlácholit, a nakonec ztěžka dosedla na nabízenou židli a začala popisovat vztah. „Nejsem svatá, neříkám, že soužití se mnou je lehké. Hádali jsme se. A tehdy se napřáhl a udeřil mě pěstí, nebyla to žádná facka, praštil mě vší silou. Pak už si moc nepamatuji, byla jsem zmatená, šla jsem ven na tramvaj a pak jsem si zavolala záchranku,“ popisovala soudu první napadení.