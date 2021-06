Teď chcípneš, zařval na kamaráda a chtěl ho ubodat. Soud mu potvrdil 13 let

Kuchar se se svým o tři roky starším kamarádem, s kterým se znal dobrých dvacet let z výkonu trestu a kterému poskytl u sebe podnájem, vydal vlakem loni v dubnu do Lysé nad Labem. Když vystoupili, Kuchar zahlédl na autobusové zastávce svého dealera, který se dal před ním na útěk. Protože s ním Kuchar měl nevyřízené kšefty, vydal se za ním, leč zbytečně. Když se ale vracel za svým kamarádem, tak ho patrně bezdůvodně napadl. „Teď chcípneš!“ zařval na něj, vytáhl zavírací nůž a pokusil se muže bodnout do krku.