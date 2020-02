Taxikář se řítil obcí a zabil dívku, půjde do vězení

Pinteru už potrestal Okresní soud ve Vyškově, který jej poslal do vězení, a navíc mu na pět let zakázal řídit. Muž se ale s trestem odmítl smířit a podal odvolání. „Soud nesprávně případ posoudil, trest je nepřiměřeně přísný,“ argumentovala jeho obhájkyně. Na dotaz soudu, zda její klient poslal pozůstalým aspoň nějaké peníze, musela advokátka přiznat, že nikoli. Státní zástupkyně naopak doporučila odvolání zamítnout. „Zavinil smrt mladé dívky, vznikl zcela nenapravitelný následek,“ upozornila.

Mužovy stesky na to, že pokud půjde do vězení, už nebude moci do budoucna žít normálním způsobem života, senát soudce Teplého rozhodně neobměkčily. „Pokud toto namítá, je potřeba ukázat na trauma rodiny, která kvůli jeho chování přišla o dítě. Jel hazardně a bezohledně, přičemž došlo ke zbytečné smrti dívky, která na nehodě neměla žádnou spoluúčast,“ tepal nepřítomného řidiče soudce Teplý.

Dívce se stalo osudným, že se před rychle blížícím se autem snažila ještě přeběhnout zbytek ulice, zatímco její kamarádky raději v půli cesty zastavily. Pokud by se muž podle znalce věnoval řízení, stačil by nehodě i při překročení rychlosti zabránit, stejně tak by se nic nestalo, pokud by jel povolenou rychlostí.