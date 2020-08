Sypaly se na mě rány, vypověděl zbitý mladík o napadení v Dubí

Incident se stal před dvěma lety. Jedna z návštěvnic chtěla tehdy v brouzdališti umravnit dítě, které podle spisu topilo vrstevníka. Do dění se zapojila kromě matky nevhodně se chovajícího dítěte také Žaneta Dunková, která podle obžaloby začala ženu, která dítě napomenula, napadat.

Jejich rozmíšku se snažil umravnit poškozený David M. Od Dunkové dostal podle žalobce pěstí do obličeje. Vzápětí přiběhlo do brouzdaliště pět mužů, kteří poškozeného podle obžaloby surově zmlátili. Napadený muž skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním.

Poškozený během výpovědi nejprve objasnil, proč se do sporu dvou matek vložil. „Hádaly se před malými dětmi, nechtěl jsem, aby jim dávaly špatný příklad,“ poznamenal. Snažil se prý ženy od sebe dostat.

„Obžalovaná se pustila i do mě. Reflexivně jsem ji odstrčil, pak jsem od ní dostal pěstí,“ vypověděl s tím, že pak už se na něj seběhli obžalovaní. „Dostal jsem několik ran pěstí a kopanců do celého těla. Rány se na mě doslova sypaly,“ poznamenal.

Podobně vypověděli i další svědci. Nedokázali se ale shodnout, který z obžalovaných se více či méně na útoku podílel. Vysvětlovali to tím, že to byla „mela“, kterou doprovázel křik přítomných, a že to byl pro ně šokující zážitek. Navíc od události uběhly již dva roky a že si na podrobnosti nepamatují.