Syna přítelkyně zastřelil na ulici, dostal 12,5 roku

Rodinná tragédie se stala po fyzické potyčce, které předcházelo požívání alkoholu. Po vraždě u obžalovaného policisté našli doma další zbraně, ruský samopal, dvě malorážky a tlumiče, co přechovával bez potřebných povolení. Tvrdil, že si je pořídil jako sběratel. Odsouzen byl za vraždu a nedovolené ozbrojování. Hrozilo mu až 18 let za mřížemi. Verdikt není pravomocný, Sosík, žalobkyně i zmocněnkyně pozůstalých si ponechali lhůtu na odvolání.

„Jako držitel zbrojního průkazu obžalovaný neměl na zbraň pod vlivem alkoholu vůbec sahat. Měl výškovou a váhovou převahu nad poškozeným, který pro něj navíc nebyl cizím člověkem. Konflikt vyprovokoval a pak ještě i eskaloval. A střílel bez varování. Proto jsme nemohli ukládat trest pod zákonnou hranicí trestní sazby, která je deset až osmnáct let, jak navrhovala obhajoba. Námi uložený trest je přiměřený, a to i s ohledem na fatální následek,“ řekl k verdiktu předseda senátu olomouckého KS Petr Sušil.

„Plně si uvědomuji, co jsem přítelkyni, kterou jsem miloval, a všem rodinným příslušníkům způsobil. Mnohokrát jsem se za to omluvil a omlouvám se tady znovu. Vím, že nic nevrátím. Dopadlo to šíleně. Slovy to neumím vyjádřit, ale je mi to opravdu upřímně, ze srdce líto,“ řekl ve středu u KS Sosík. Vypovídat k případu ale odmítl.