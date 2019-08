Švýcaři se peněz po českém uhlobaronovi vzdát nechtějí

Cesta k penězům ale pro bankovního giganta nebude jednoduchá. Musí dokázat, že Měkota přes banku nepral peníze, které získal z privatizace MUS. Banka peníze údajně poskytla na výstavbu bytového projektu Rezidence Kavčí Hory, jehož dominantou je známý objekt ve tvaru krychle s dírou uprostřed. Měkota projekt ovládal a investoval do něj.

Bez těchto dokumentů zřejmě banka soudce nepřesvědčí. Ten totiž zopakoval, že celý spor vypadá spíš tak, že si Měkota do banky uložil peníze, které pak použil na podnikání, a žádný úvěr ve skutečnosti neexistoval. „Banka panu Měkotovi poskytovala spíše nestandardní služby,“ podotkl při včerejším jednání soudce Rada.

O uzavírání dvanáct let starého úvěru v úterý před soudem promluvil také Petr Žižka, který s Měkotou podnikal a po jeho smrti se stal správcem dědického řízení. Muž uznal, že Měkota byl v bance VIP klientem, se kterým se zacházelo velmi nadstandardně.

A úvěr prý i samotný uhlobaron zařídil. Pod smlouvami pak byly podpisy Žižky, který působil v představenstvu firmy. „Nemělo to rysy standardního postupu. Nedovedu si dnes představit, že přijdu do banky a řeknu, že chci 300 milionů, podepíšu to a odejdu,“ vzpomínal včera Žižka, který byl přesvědčen, že úvěr vznikl.