Svou kritickou matku umlátila sekyrou, soud jí potvrdil 15 let

Žena se v odvolání snažila svést své jednání na nepříčetnost a zpochybňovala závěry soudních znalců. Podle obhájce Zajícové panují určité pochybnosti ohledně zachování jejích ovládacích schopností a její jednání by nemělo být kvalifikováno jako trestný čin.

Odvolací soud to ale odmítl. „Na rozdíl od odvolatelky žádné pochybnosti o správnosti posudků nemáme,“ konstatoval předseda senátu Martin Zelenka a naopak vyzdvihl práci krajského soudu.

Ubila matku sekerou, dostala 15 let

Obžalovaná podle svých slov chtěla hádku nějakým způsobem ukončit. Odešla proto do dřevníku, vzala sekyru a matce sedící na křesle zezadu zasadila třináct ran, z toho jedenáct do hlavy. Když se pak starší žena sesunula na zem a chroptila, zašla Zajícová opět do dřevníku, kde vzala provaz, a začala matku škrtit.