Svědek: školení před tragickou rallye v Lopeníku nebylo dostatečné

Svědectví zazněla u hlavního líčení Okresního soudu v Uherském Hradišti. Jeho senát řeší tragickou nehodu závodního vozu, který najel do skupiny lidí při jedné z rychlostních zkoušek.

Před osudnou rallye pořadatelé zorganizovali dvě školení pro traťové komisaře. Jedno týden před závodem v Uherském Brodě a druhé pro náhradníky za přihlášené komisaře, jež na poslední chvíli odřekli, v den samotného závodu v místnosti hasičské zbrojnice v Březové na Slovácku. To však podle svědků trvalo jen polovinu času, který zabralo první školení.

„Působil jsem jako traťový komisař při mnoha rallye. Už od dvaceti let. V Březové pan Nášel možná ani neprováděl školení, spíš odpovídal na dotazy, co kdo potřeboval. Ale nebyl jsem tam pořád, chodil jsem kouřit. Byl jsem totiž už týden předtím na proškolení,“ uvedl svědek Lubomír Vítek a doplnil: „Neřekl bych, že to bylo školení. V takovém rozsahu.“