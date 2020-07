Brněnská korupční kauza Stoka nabírá obřích rozměrů, obviněno dalších 26 lidí

„Obvinění měli poskytnout na úplatcích 20 milionů korun, a získat tak zmanipulované zakázky za 130 milionů korun. Stíhaní jsou za trestné činy podplácení, někteří za přijetí úplatku a u jednoho obviněného se jedná i o účast na zločinecké organizované skupině. Tomu hrozí trest až 16 let vězení, dalším do osmi let,“ uvedl Mezlík.

Podle zjištění Práva to byl právě Kosmák, který naverboval do celé zločinecké skupiny dalšího člena, jenž pak sloužil jako spojka k drobným podnikatelům. Byl jím jeho podřízený, technik správy nemovitostí Marek S. Právě jemu hrozí až 16 let vězení.