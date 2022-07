Student práv si dohodl trest za vydírání na webu

Obžalovaný mladík vinu přiznal. „Mrzí mě, že se ta věc vůbec stala. Nedělal jsem to, protože bych se nějak nudil. Prostě to byla reakce na něco. Mně osobně se staly trestné činy, které byly závažnější, než z čeho jsem obviněn, a přestože jsem je ohlásil, zůstaly neřešeny,“ obhajoval se Chroust.

Samosoudkyně Martina Soudková ještě před rozhodnutím Chrousta upozornila, že si není jistá, zda si je plně vědom své chyby. „Já tam od vás pořád slyším to slůvko ale. Mám pocit, že stále hledáte nějaké ospravedlnění vaší trestné činnosti, ale tam žádné ospravedlnění prostě není. Musíte mít skutečně sebereflexi do té míry, že si uvědomíte, že to bylo špatně a že to, co jste udělal, byla jen a jen vaše chyba,“ řekla obžalovanému.