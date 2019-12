Střelec z Ostravy si psal se zpěvákem Stypkou. Prý měl stejnou nemoc

„Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto,“ napsal na svůj facebookový profil Stypka.