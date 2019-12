Strážnické kuriozity v Praze: Slon ve špitále i hlasitý sex

Lidé však na linku nevolali jen kvůli ohlášení nějaké události, často si tam i stěžovali, ačkoliv některá oznámení spíše vyvolávala úsměvy. „Dobrý den, jsem krajně nespokojená s tím, jak v kadeřnictví ostříhali mého syna, mohl by sem někdo přijet?“ hlásila onehdy do sluchátka jedna žena. Podle Seifertové hlídka skutečně do kadeřnictví zajela a konstatovala, že chlapec „byl prapodivně ostříhán“, nicméně se tak stalo přesně podle objednávky.

Do té druhé zase stížnost ochránkyně zvířat: „Proč nikde není vidět, co se stalo s kočkou odvezenou do útulku v Měcholupech? Vy jste ji odvezli na smrt. Proč? Tohle už fakt není možné. Vždyť máte chránit nás bezbranné a naše zvířata. To děláte i s lidmi, když se vám nelíbí? To máte nějaký azyl pro ztracené lidi a tam si doktor vybere, koho nechá žít a koho vymaže?“