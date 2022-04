Strážníci, kteří s „nou ingliš“ peskovali cyklistu v Praze, dostali trest

„Za toto selhání bylo vůči oběma strážníkům přijato písemné pracovně právní opatření za zvlášť závažné porušení pracovních povinností a jejich selhání se promítne i do finančního ohodnocení strážníků za jimi odváděnou práci,“ sdělila Seifertová.

Vypadni do hajzlu, nou ingliš. Trapnost strážníků na pražské magistrále neznala mezí

Vypadni do hajzlu, nou ingliš. Trapnost strážníků na pražské magistrále neznala mezí Krimi

Inspekce podle nich dále konstatovala, že šlo o případ osobního a profesního selhání jednotlivců, které ovšem nelze hodnotit jako systémovou chybu. I přes potrestání hlídky má městská policie za to, že strážníci měli důvod cyklistu zastavit.

Dvoučlenná hlídka městské policie muže zastavila nedaleko Kongresového centra při jízdě směrem od Nuselského mostu. Muž s cizím přízvukem hovořil anglicky a strážníků, kteří přijeli ve služebním autě a zastavili ho, se nejdřív zeptal, jak jim může pomoci. Česky mu opáčili, že v daném místě podle nich nemá co dělat, a když s nimi oprávněně nesouhlasil, potkal se se zlou.

„Nebudeš tady na mě hulákat. Ti řikám, uklidni se. Tady vodsaď vypadni s tím kolem do hajzlu. Já ti nerozumím. Mluv česky nebo rusky nebo německy. Anglicky ne, to mě nezajímá, tady nemáš na tom kole co dělat,“ vysvětlovali mimo jiné strážníci.