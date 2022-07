Starší pár nevrátil nalezené peníze pro ukrajinskou rodinu. Dostal podmínku

Manželský pár, který si nalezené peníze nechal, nyní potrestal plzeňský okresní soud.

„Vydal trestní příkaz, podle kterého uznal šedesátiletého muže a o dva roky mladší ženu vinnými z přečinu zatajení věci a vyměřil jim dva měsíce odnětí svobody s podmíněným odkladem na rok a půl. Dále jim uložil zaplatit pokutu ve výši 25 tisíc korun a povinnost nahradit způsobenou škodu v plné výši,“ uvedla mluvčí soudu Lucie Ženíšková s tím, že verdikt je pravomocný.

Nikdo se proti němu neodvolal.

Znamená to, že s rozhodnutím o vině a uloženým trestem obžalovaní souhlasili. Přitom v průběhu vyšetřování tvrdošíjně zapírali. Podle zdroje Práva tvrdili, že šlo o obálky s jejich firemními účtenkami, které údajně ztratili během nákupu.

„Při pohybu v obchodním domě vytratil cizinec ze zadní kapsy kalhot dvě papírové obálky, kde bylo okolo 40 tisíc korun. Policisté zjistili, že obálky s penězi sebral manželský pár a neodevzdal je,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Podle tiskové mluvčí Makra Romany Nýdrle oznámil zákazník ztrátu peněz na prodejně. „Situaci jsme na místě ověřili na kamerovém záznamu a okamžitě jsme přivolali policii, které jsme poskytli veškerou součinnost,“ uvedla Nýdrle.

Na záběrech je vidět, jak žena sebere obálky ze země, otvírá je a jejich obsah prohrábne prsty. Pak je dává muži do tašky. Právě kamerový záznam pomohl policii nálezce ztotožnit. „Když za manželi přijeli do jejich domu pro vysvětlení, dozvěděli se od sousedů, že odletěli na dovolenou do Karibiku,“ uvedl zdroj obeznámený s případem.

Peníze pro nemocné rodiče

Peníze střádal Ukrajinec se ženou několik měsíců. „Byly určené pro nemocné rodiče, aby si mohli nakoupit léky. Matka partnerky navíc potřebuje operaci, kterou je zapotřebí zaplatit,“ řekl Právu Jurij, který v Čechách žije a pracuje více než 25 let.

V inkriminovaný den vložil naspořené bankovky do dvou obálek a chystal se s nimi do směnárny, aby je vyměnil za americké dolary. „Byl jsem domluvený s řidičem autobusu, že peníze odveze na Ukrajinu. Je to kamarád ze sousední vesnice a naše rodiny se znají. Jedna obálka byla určená pro moji rodinu, druhá pro příbuzné manželky. Cestou jsem se stavil ještě v Makru koupit nějaké dárky,“ vzpomínal Ukrajinec.

Když chtěl u kasy zaplatit a sáhl do kapsy, obálky tam nebyly. „Hned jsem běžel na recepci s tím, že jsem je musel vytratit v obchodě. To se také potvrdilo. Původně jsem podezíral jeden mladý pár, ale kamerový záznam ukázal, že šlo o jinou, starší dvojici,“ dodal Jurij.