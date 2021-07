Starostce Mikulčic hrozí zabitím. Šetří to policie

Impulsem bylo podle místních rozhodnutí zrušit dobrovolníkům ubytování ve sportovní hale. Tam obec původně nastěhovala lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou. Do týdne se rozptýlili jinam, provizorní bydlení si vyřešili a sportovní halu v podstatě živelně obsadili brigádníci.

Měla prý zmizet i s penězi

Vedeni dobrými úmysly přivezli s sebou nemálo věcí, jenže z hromad textilu začaly vylézat štěnice a s některými dobrovolníky začaly být problémy. „Rozbili záchody, sprchy. Dělali kravál. Pak jeden opilý dobrovolník zdemoloval tělocvičnu, házel tam kladivem. Museli zasahovat policisté,“ řekla Právu starostka s tím, že dobrovolníky z haly vykázala minulý týden.

Mohli bydlet ve stanu, případně v ubytovacím vlaku v Hruškách, odkud by je do Mikulčic vozili. Jenže to už se po sociálních sítích šířila vlna kritiky, která přerostla v hrozby. Své si schytala starostka i za to, když z internetových stránek zmizel transparentní účet na pomoc postiženým. Jak potvrdil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), není přitom vina na straně obce.

„Čelí nařčení, že zmizel transparentní účet a ona sama pak zmizela s penězi. Obec problém řeší, je to chyba u banky. Starostka dříve dělala na kraji auditorku obcí, ta je poslední, kdo by vykrádal účty obcí,“ míní hejtman Grolich. Včera už byl odkaz zase funkční.

Z neznámého čísla

Na sociální síti pak muž, podle profilu z Jihlavy, opakovaně burcuje, že když někdo proti starostce vystoupí, pošle do Mikulčic televizi, aby natočila jejich stížnosti. „Z neznámého čísla mi začaly chodit výhrůžné zprávy, musela jsem to dát policii. Někdo mi psal, že mi podpálí barák. A nakonec přišla zpráva, že se mám pořádně dívat kolem sebe, že mi vrazí kudlu do břicha,“ řekla Otáhalová, proč se obrátila na policii.

Mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb potvrdil, že záležitost šetří. „Hodonínští kriminalisté se případem výhrůžné SMS zabývají,“ řekl. „Vyhrožovat starostce smrtí, to už je opravdu za hranou. To je trestný čin a to se nesmí dít. Vzhledem k tomu, že to bylo z konkrétního čísla, tak doufám, že to policie vyšetří,“ řekl hejtman. O dění se informoval, míní, že v Mikulčicích je nejspíše komunikační problém. Nepovažuje to ale za zásadní záležitost. Situaci navíc podle něj jitří lidé bez vazby na obec.

Nepíší jen místní