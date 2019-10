Srp byl cenný zdroj StB, sám donášel i plnil úkoly, řekl soudu badatel

Spor mez Srpem a Hutkou se rozehrál po návrhu prezidenta Miloše Zemana v roce 2017, aby Srp stanul v čele Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Hutka na to reagoval na facebookové stránce příspěvkem, ve kterém napsal, že ve svém spisu vedeném StB na sebe našel čtyři udání od Karla Srpa. „Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise. To už asi není kozel zahradníkem, to je jaksi svět na ruby...,“ napsal tehdy Hutka.