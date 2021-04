Špičkoval do mě, tak jsem ho ďobla. Za ubodání přítele dostala žena devět let

Marková podle rozsudku zavraždila loni před Vánoci v Českém Brodě svého o sedm let staršího partnera. Podle spisu vraždě předcházelo popíjení a hádky. Muž do Markové ve finále strčil, na což žena zareagovala tak, že vzala kuchyňský nůž se čtrnácticentimetrovou čepelí a deseti ranami muže ubodala.

„Furt do mě špičkoval, chtěla jsem ho jen postrašit, aby toho nechal, pak jsem ho ďobla někam pod klíční kost. (…) On se pořád smál, byl takový, jakože se nic neděje. Po poslední ráně ztichnul,“ popsala Marková. Muži mimo jiné probodla plíci, jeho bezprostřední smrt už podle pitvy nešlo odvrátit.

Marková se k činu přiznala a prohlásila, že je vinna žalovaným skutkem, byť tvrdila, že si ho nepamatuje. „Pane soudce, já si to nepamatuju, ale vím, že to nikdo jinej udělat nemoh’. Takže jsem to musela udělat já, ale je to hrozný,“ řekla Marková, která byla podle znalců v době činu středně opilá.