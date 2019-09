Soud zvýšil podnikateli Zadehovi trest na osm let

Kromě Zadeha odsouzeného za založení zločinecké skupiny, křivé obvinění, nadržování a podplácení soud potrestal i další členy skupiny. Eva Halamková dostala šest let a čtyři měsíce, Martin Veselý si má odpykat sedm let, Záviš Löffelmann dostal 5,5 roku, bývalý policista Jan Šebek půjde na 6 let do vězení a spolupracující obviněný Ondřej Kučera, který pomohl rozkrýt činnost Zadehova gangu, vyvázl s podmínkou a trestem milion korun.