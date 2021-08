Soud zrušil Tempelovi doživotí, má si ale odpykat starší trest

„Panu Tempelovi byl zrušen doživotní rozsudek a od vrchního soudu jsme dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) obdrželi příkaz k jeho propuštění, ale propuštěn na svobodu nebyl, protože byl převeden do dalšího trestu,“ řekla ve čtvrtek Právu mluvčí věznice Bělušice Danuše Vránová. Právě tam si Tempel zrušený doživotní trest za mřížemi odpykával.

„Bylo mi tam řečeno, že si musí odpykat nějakou dříve uloženou podmínku z roku 1995, kterou dostal od Okresního soudu v Sokolově a byla mu přeměněna na nepodmíněný trest. A že si má odsedět ještě 457 dnů. Vůbec nevíme, čeho se to týká, navíc je to hloupost, protože pokud je doživotní trest zrušen, tak ten starší už dávno musel vykonat, když si odseděl za mřížemi dvacet let,“ zlobil se už v pondělí ve vyjádření pro Právo jeden z Tempelových obhájců Jaroslav Ortman, když ve věznici urgoval propuštění svého klienta.

Doteď podle svých slov netuší, za co má Tempel trest vykonat, respektive čeho se měl podle verdiktu sokolovského soudu dopustit a proč mu tento trest nezapočítali do již odpykaných dvaceti let za mřížemi.