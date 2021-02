Soud zprostil viny muže ze Sokolova, který měl schválně vyvolávat dopravní nehody

Poslední kolize už ale nehodou skončila. Stalos se to v ulici Chebská v Sokolově. Petr T. tehdy předjížděl několik pomalu jedoucích vozidel. Asi sto metrů před ním vyjel z areálu firmy po jeho levé straně do protisměru náklaďák. „Obžalovaný i za této situace, když viděl v protisměru nákladní vozidlo a měl dostatek času, aby se zařadil zpět do pravého jízdního pruhu mezi předjížděné automobily, které jely v dostatečném rozestupu, pokračoval v pomalém předjíždění a následně do nákladního vozidla, které zůstalo stát na místě, narazil levou přední částí svého vozu,“ stojí v obžalobě.