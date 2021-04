Soud zkonfiskoval řidiči vozidlo za víkendovou jízdu v protisměru po D5

„Z kamerových záznamů je patrné, že během jízdy v protisměru ohrozil nejméně dvě vozidla, jejichž řidiči museli rychle uhnout,“ uvedla soudkyně. Podle ní si cizinec při výslechu sypal popel na hlavu. „Tvrdil, že měl rozlučku s kamarády v práci v Německu a pak sedl do auta s tím, že pojede domů. Do Čech vůbec nechtěl, ale jak prý byl dezorientovaný, tak se někde zamotal a pak s hrůzou zjistil, že jede v protisměru na naší dálnici,“ pokračovala Řezníčková.

Při rozhodování o trestu soudkyně zohlednila především to, že má obviněný ve své zemi čistý rejstřík a že nezpůsobil žádný závažný následek. „Byl ohrožen sazbou od tří do osmi let vězení. Největším trestem pro něj bude propadnutí vozidla, které stále ještě splácí. Pro české daňové poplatníky je to nejrozumnější řešení, než abychom ho tady drželi na naše náklady,“ dodala Řezníčková.