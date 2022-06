Soud: Walderode na majetek za miliardy nemá nárok

Oba soudy rozhodovaly v třicetileté kauze poněkolikáté, když v roce 2019 otevřely vdově po šlechtici, vídeňské advokátce Johanně Kammerlanderové, bránu k restitucím dokořán. „Pokud je rozhodnutím NS verdikt z roku 2019 zrušen, musí to být respektováno. Proto krajský soud rozhodl opačně než v roce 2019 a verdikt semilského soudu potvrdil,“ konstatoval senát královéhradeckého soudu, jenž se stejně jako soudy od prvoinstančních po ústavní točil ve Walderodeho kauze jako na obrtlíku. „Směrodatné je nyní poslední rozhodnutí NS,“ zaznělo v úterý v soudní síni.

„Podávám dovolání k Nejvyššímu soudu. Musí proběhnout, řekněme, celé odvolací kolečko u soudů, které případ projednávaly, abychom mohli podat ústavní stížnost. Jde o formalitu,“ reagoval právní zástupce restituentky Roman Heyduk, jenž chce Walderodeho restituce z podnětu Kammerlanderové vrátit zpět do hry. Na kolik to bude let, nedokáže Heyduk odhadnout.