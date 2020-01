Soud umožnil ženě vyřadit otce synovi ze života

Nejeden rodič se bohužel po rozvodu snaží pomstít se bývalému partnerovi přes dítě. Svého cíle, vymazat dnes třináctiletému klukovi ze života jeho otce, dosáhla dlouhodobou manipulací i žena ze Zlínska. Co na tom, že dítěti hrozí psychické problémy, hoch totiž nyní otce zcela odmítá a matka jej má svěřeného do výhradní péče. Zaplatila za to jen dvěma podmíněnými tresty.