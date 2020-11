Soud potrestal honičku s policií pěti lety vězení. Řidič jel Brnem 110 km/h

Opatřila v jeho golfu chtěla 5. května odpoledne zkontrolovat v klidné brněnské části Medlánky policejní hlídka. Po spatření uniforem ale Opatřil šlápl na plyn a řítil se vilovou zástavbou rychlostí až 110 kilometrů v hodině, jel v protisměru a projel i zákaz vjezdu. Nakonec dojel až do SOS vesničky, kde projel mezi dvěma dětskými hřišti, nechal stát auto a pronásledujícím policistům utekl.

Jen o pár dnů později už ale spadla klec. Tentokrát sedl Opatřil na motorku, ale i přes snahu opět hlídce utéct byl dostižen a skončil ve vazbě. Za řídítka i volant sedal, přestože měl zakázáno řídit. Brněnský městský soud muže potrestal za tyto dvě akce celkem pěti lety vězení, Opatřilovi se ale trest zdál přísný, nesouhlasil totiž s tím, že by se při jízdě mezi dětskými hřišti dopustil obecného ohrožení.

„Nenajížděl jsem na chodník ani do protisměru. Chtěl bych udělat rozbor mého auta, protože to mohlo jet maximálně osmdesátkou,“ tvrdil Opatřil u odvolacího senátu brněnského krajského soudu. „Na nejrovnějším úseku jel rychlostí 110 kilometrů. Když dojel do té vesničky, tak tam všude kolem byly děti,“ oponoval jeden ze zasahujících policistů.