Soud potrestal diskutéry za nabádání k vraždám migrantů podmínkou

Obžalovaní vystupovali pod přezdívkami, vyšetřovatelům se je podařilo identifikovat ve spolupráci se společností Facebook. Ve svých příspěvcích například napsali: „Zabít.“ „Oběsit a poslat to h…o domů.“ „Jsou to opice a podle toho je zapotřebí s nimi nakládat…“ „Na takové je třeba otevřít loveckou sezonu.“

„Takto fakticky vyzýval ke spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy čtenáře článku Tomio Okamury, který kriticky zmiňoval skutečnost, že syrský migrant dostal za fyzické napadení dvou osob na veřejně přístupném místě pouze podmíněný trest, ačkoliv podle názoru autora článku měl být uložen trest okamžitého vyhoštění s přihlédnutím na charakter trestné činnosti a skutečností, že jde o migranta,“ napsal soudce do trestního příkazu.

Syřan stanul před soudem za incident z předloňského února. Předcházel mu konflikt s řidičem trolejbusu, který na Ramadana zatroubil poté, co se nebezpečně otáčel se svým vozidlem přímo v křižovatce. Na zastávce pak cizinec trolejbus dojel, zastavil u něj a jeho šoférovi sprostě nadával.

Celou situaci tehdy sledoval i 51letý Václav H, který cizince na nevhodné chování upozornil. Podle spisu ho Ramadan nejprve úderem do ramene srazil k zemi a pak do něj bouchal pěstmi. Útočníka se snažila odtrhnout manželka napadeného muže, ale od cizince schytala ránu do obličeje.