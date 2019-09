Soud poslal znovu do vazby soudce Elischera

Podle advokátky se obžalovaný vyptával, jestli svědkyně přijde vypovídat a zda ví o tom, že její svědectví je bezpředmětné a že by měla vědět o možnosti, že může odmítnout výpověď. Také prý chtěl upozornit na to, že soud před výpovědí nepoučuje svědky tak, jak by měl.

Soudce Elischer se bránil tím, že chtěl pouze vědět, zda svědkyně dorazí. Navíc tvrdil, že nekontaktoval přímo svědkyni, ale její advokátku, s kterou se znal. „Je to pomsta ze strany soudu. Je to kvůli tomu, že soud špatně poučuje a pan přísedící tady pospává,“ prohlásil Elischer krátce poté, co ho soud do vazby poslal. Uvedl také, že ho soud považuje za obtížný hmyz nebo za kverulanta.