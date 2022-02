Soud poslal bývalého advokáta Michala na šest let za mříže za krácení daní

Pražský vrchní soud v úterý poslal bývalého advokáta Davida Michala za krácení daní při prodeji pozemků v pražských Hodkovičkách na šest let do vězení. Zpřísnil prvoinstanční rozsudek, podle kterého si měl za mřížemi odpykat pět let. Podnikateli Ferdinandu Überallovi potvrdil odvolací senát pětiletý trest. Verdikt je pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají.