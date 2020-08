Soud opět řeší znásilnění nezletilé na Litoměřicku. Afričana přivezla eskorta se samopaly

Okresní soud v Litoměřicích mu za čin uložil dvouletý trest vězení, proti kterému se odvolal on i státní zástupkyně. Soud muži také uložil ústavní léčbu.

Afričan přicestoval do ČR vlakem z Německa, kde neúspěšně žádal o azyl. Po poledni 18. června na silnici u obce Lukavec zezadu uchopil za rameno nezletilou, povalil ji do trávy, líbal ji. Přestože se dívka bránila, vykonal na ní nechráněnou soulož a při odchodu jí odcizil mobilní telefon. Dívce bylo v době činu 15 let. Muž u soudu řekl, že si na čin nepamatuje, neví, zda měl s dívkou pohlavní styk.