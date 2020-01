Soud opět projednává vraždu novorozence, matku už jednou propustili z vězení

Podle soudního znalce z oboru gynekologie, který v úterý u soudu vypovídal, neodpovídal charakter zranění, které dítě utrpělo, rozsahu poranění popsaných v pitevním protokolu. „Za 40 let, co se oboru věnuji, jsem nezažil situaci, aby bezprostředně po porodu byla rodička agresivní vůči dítěti. V literatuře se s tím ovšem setkat lze. Myslím si, že to není otázka na znalce mého oboru,“ řekl znalec Jaroslav Feyereisl, který již 20 let vede Ústav pro matku a dítě v Praze.