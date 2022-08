Soud odmítl dovolání podnikatele, který podvedl fotbalisty Limberského s Daridou

Nejvyšší soud odmítl dovolání podnikatele Čeňka Pazderky, jenž si má odpykat sedm let za podvody a zpronevěru. O peníze připravil někdejší fotbalové reprezentanty Davida Limberského a Vladimíra Daridu, a to při transakcích s auty. Měl by jim také uhradit škodu. Soud rozhodoval před časem bez veřejného jednání, nyní zpřístupnil ve své databázi odůvodnění.