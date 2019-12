Soud dal šanci dětem na odškodné za smrt jejich matky

Neuvěřitelných 16 let se různé trestní a civilní soudy zaobírají smrtí matky dvou dětí, ke které došlo v prosinci 2003 ve Fakultní nemocnici Brno. Dvě děti, tehdy ve věku 8 a 11 let, ztratily svou matku přesně na Štědrý den, kdy brněnští lékaři při operaci ženu nedokázali kvůli masivnímu krvácení do břicha již zachránit. Trestní soud nikoho za smrt nepotrestal a marně se děti domáhaly satisfakce i u civilních soudů. Naději jim dal až Ústavní soud (ÚS).