Soud 72 let starý případ kolaborace neotevřel, nové důkazy na to nestačily

Soud možná otevře 72 let starý případ kolaborace

Podle názoru krajského soudu nově předložené důkazy pro povolení obnovy řízení nestačí. „Ať už ale byla motivace pana Čady, jaká byla, tak bohužel podle těch důkazů, které máme k dispozici z původního spisu lidového soudu, zakládají to jeho jednání, pro které byl odsouzen. Ani nové důkazy v podobě čtyř zápisů o výpovědích svědků, kteří, ať už z jakýkoliv důvodů nevypovídali v původním řízení, nemohli ve spojení s předešlými důkazy zvrátit původní rozhodnutí o vině a trestu,“ uvedl předseda senátu Jan Špeta.

Upozornil na to, že řízení před lidovým soudem proběhlo v rámci tehdy platných trestně právních předpisů. „Je nám jasné, jaká byla doba v roce 1948. Je ale zjevné, že mimořádný lidový soud se zabýval případem podrobně, neboť za těžší zločiny, za které byl pan Čada veřejným žalobcem u soudu popotahován, byl zproštěn viny,“ dodal Špeta.

Majitele zámečnické dílny v Chrástu u Plzně, jemuž by dnes bylo 127 let, soud uznal vinným zločinem proti státu a vyměřil mu za to tříletý trest těžkého žaláře zostřeného tvrdým lůžkem. Podle rozsudku se protizákonného jednání dopustil tím, že za protektorátu, kdy vyráběl součástky pro německý zbrojní průmysl, oznamoval příslušným úřadům absenci svých zaměstnanců, jejich chabé nasazení či kázeňské prohřešky, čímž je přinutil k vyšším pracovním výkonům pro válečnou mašinérii nacistického Německa.