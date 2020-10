Smrt pedofilního učitele uzavřela Vězeňská služba jako sebevraždu

Učitel tance zneužíval holčičky, šestiletou si chtěl vzít: Soud potvrdil 9 let vězení

Ze třetí, šestileté, si udělal taneční asistentku, která ho doprovázela na dětských kurzech a s kterou měl sexuální vztah. Po dobu dvou let ji postupně cíleně učil různé praktiky a natáčel s ní pornografická videa. U soudu uvedl, že s ní chtěl být až do smrti. Její matce shodou okolností také ve čtvrtek soud opět uložil nepodmíněný trest 4,5 roku vězení za to, že ho u něj nechávala přespat.