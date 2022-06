Smrt lidí v autě, na které v Krkonoších spadl strom, policie řeší jako usmrcení z nedbalosti

Strom policisté zajistili a budou ho zkoumat znalci. U mrtvých byla nařízena pitva, škoda byla vyčíslena na téměř 400 tisíc korun. Za usmrcení z nedbalosti hrozí až šest let vězení.

„Jednoho člověka jsme vyprostili a předali do péče zdravotnické záchranné služby. Do nemocnice ho transportoval vrtulník," uvedli v neděli hasiči. Do nemocnice byl odvezen 77letý muž.