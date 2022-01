Slova o zabíjení pacientů s covidem v nemocnici padla v emoci, hájí se obžalovaný muž

„Průpovídky o tom, že v nemocnici lidi zabíjejí tím, že jim nedávají povolenou léčbu ivermektinem a isoprinosinem, jsem vynesl pod emocemi, kdy mi tam umírala matka. Mohl jsem použít jiný termín a formulovat to třeba tak, že tam lidé umírají na následek nedostatečné léčby,“ vysvětloval policistům Pavel H. s tím, že neměl žádný zájem nemocnici poškodit.

„Veškeré mé jednání bylo míněno jen snahou domoci se pomoci své matce a možná i ostatním lidem v léčbě covidu. Kdyby mi lékaři sdělili veškeré informace, nemuselo by k tomu, za co jsme obviněn, vůbec dojít,“ dodal muž, který nikdy v minulosti neměl konflikt se zákonem a kterému nyní hrozí až osm let za mřížemi.