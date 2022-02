Slibovali nahé fotky i sex. Poškozený poslal milion, který si musel půjčit

Spletitý případ museli rozplést policisté z Královéhradeckého kraje. Na jeho konci skončila v policejní síti čtveřice obviněných z Mostecka. Dva muži a dvě ženy ve věku od 23 do 29 let svým obětem slibovali sexuální služby. Místo chvilek smyslné slasti z nich ale během posledních tří let vylákali téměř dva miliony korun.