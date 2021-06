Šlachtu v Plzni propaguje nelegální obří poutač

„Proto jsme jim poslali výzvu k odstranění do datové schránky, kterou musí mít ze zákona zřízenu. Doručení naší zprávy proběhlo takzvanou fikcí, to znamená, že si ji nikdo z té datové schránky nevyzvedl, ale po uplynutí určité doby se bere jako doručená,“ uvedla Hejlová. Sám Šlachta na dotaz Práva uvedl, že celou věc už řeší. „Samozřejmě že mi to vadí. Tuhle reklamu jsme ale nevyvěšovali my, jedná se o sponzorskou záležitost. Řešíme to s tím, kdo to objednal a kdo to tam umístil,“ reagoval Šlachta.