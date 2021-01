Šéf pojišťovny pomáhal krýt podvody lékaře. Dostal pět let

Na pět let do věznice s ostrahou poslal v pondělí Krajský soud v Plzni bývalého ředitele regionální pobočky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Josefa Cibulku (65) za to, že za úplatu umožnil podvádět lékaři. Kromě toho musí ještě zaplatit 1,5 milionu korun, jinak se mu trest prodlouží o šest měsíců.