Šéf komunistů Filip se má omluvit Milionu chvilek, rozhodl soud

„Tvrzení, že si spolek vyzkoušel kybernetický útok, je nepravdivé, dehonestující a urážlivé,“ konstatovala soudkyně Helena Nebesařová. „Je to závažné obvinění, až kriminalizace. Soud má za to, že toto bez důkazů nelze,“ odůvodnila verdikt soudkyně.

Nebesařová rovněž zmínila, že Filip je místopředsedou Sněmovny. „Když doktor Filip něco řekne, určitá část společnosti to může brát vážně,“ uvedla. Připomněla také, že je advokátem a „právníci by měli vědět, co mohou říct a co ne“.