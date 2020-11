Sedlákovi pod Milešovkou někdo brutálně zabil a zohavil kobylu, vypsal odměnu za dopadení pachatele

„Již skoro měsíc a půl intenzivně pátrám po lidské zrůdě, která nám zákeřným a trýznivým způsobem zabila a zohavila hodnou a důvěřivou kobylku jménem Indie, která vozila děti a za čtrnáct let, co žila u nás na statku, rozdala spoustu radosti,” uvedl sedlák.

"Špatné je to, že kobylka byla zastřelená z kuše, a já jsem to medializoval za prvé kvůli odměně a za druhé kvůli tomu, aby začala okamžitě veřejná debata o postavení tichých zbraní," řekl sedlák Pitek.

Pitek kandidoval do Senátu v obvodu zahrnujícím Lounsko, Žatecko, Podbořansko a Rakovnicko. Do voleb vstoupil jako nezávislý kandidát za hnutí SENÁTOR 21 s podporou Pirátů, Zelených a Liberálně ekologické strany (LES). Poté, co skončil ve volbách na pátém místě, se rozhodl z politiky stáhnout. "Chtěl jsem se zaměřit na své hospodářství," uvedl a dodal, že o to horší by byl politický motiv pachatele.