Schvaloval teror v Christchurchi. Pražský soud mu potvrdil podmínku a přidal dohled

Kantor v den teroristického útoku v Christchurchi sdílel na svém facebookovém profilu článek o vražedném řádění v mešitách s komentářem: „Za mě určitě pěkně odvedená práce.“ Zároveň se souhlasnými komentáři také sdílel video se záznamem střelby ve svatostáncích.

Kantor to v červenci u plzeňského soudu nepopíral, naopak se omluvil a řekl, že ho to mrzí, protože nebyl pochopen. Komentář o dobře odvedené práci byl podle něj myšlen jako pochvalný a směřovaný na novozélandskou policii, že střelce rychle zadržela. „Vůbec mi nenapadlo, že si to někdo může vyložit tak, že bych tím chválil střelce,“ prohlásil Kantor.

To mu ale soud neuvěřil. Zřejmě i proto, že během vyšetřování vyšlo najevo, že má Kantor na svém těle vytetovaný nápis švabachem A.C.A.B. a All Cops Are Bastards (Všichni policajti jsou parchanti - pozn. red.).

Proto také odvolací soud takzvaně vyslovil k podmíněnému trestu i dohled. „Je vidět určitá fascinace pana obžalovaného, jakým způsobem byl útok proveden a v jakém rozsahu. Pan obžalovaný přeci jen inklinuje k ultrapravicovému a ultranacionálnímu smýšlení,“ podotkl předseda odvolacího senátu Luboš Vrba a zmínil Kantorovo někdejší členství v Dělnické straně.

„Je třeba, aby chování pana obžalovaného bylo po zkušební dobu sledováno,“ konstatoval soudce.

Za schvalování podmínky

Stejný soud už dopoledne uložil dvouapůlletou podmínku Leoši Machálkovi, který teror v Christchurchi schvaloval podobně jako Kantor. Konkrétně dva dny po útoku na server drsnysvet.cz napsal: „Zní to blbě, že bych se k tomu přidal? Co ti muslimští zmetci udělali Evropě? A je s nimi nakládáno jako s beránky. Nedodržují zákony země, která jim vyšla vstříc. Za mě je to borec.“

Machálek za to v červnu dostal od pražského městského soudu tříletou podmínku, kterou ve čtvrtek odvolací soud o půl roku zmírnil, také s ohledem na Machálkovu osobnost a okolnosti jeho komentáře.

V obou případech, ostatně stejně jako ve většině ostatních nedávných případů schvalování teroru, žádal státní zástupce pětileté vězení. Zatím ale všichni obžalovaní odešli od soudu s podmínkou.