Sanitka u Brna uvázla ve sněhu, vytáhnout ji musel traktor

Bez pomoci traktoru by sanitka i s pacientem uvízla ve sněhu. Foto: ZZS Jihomoravského kraje

Když se ve čtvrtek nad jižní Moravou roztrhla bílá peřina, jedněmi z těch, kteří museli za každou cenu vyjet, a hlavně také bezpečně dojet, byli záchranáři. Jenže posádka vyslaná do obce Hlína na Brněnsku se v zapadlé uličce dostala do sněhové pasti. A nebýt rychlé a efektivní pomoci místních, uvízla by sanitka zřejmě na několik hodin.