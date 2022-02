Sadistický učitel trestal školačku za chyby výpraskem na holý zadek

Za zločin pohlavního zneužití hrozí učiteli až deset let vězení. Svého jednání se podle žalobce dopustil na dítěti mladším patnácti let, které měl svěřené k dozoru, přičemž zneužil svoje postavení důvěryhodné a respektované osoby.

„Obžalovaný se před soudem v podstatě doznal. Ve hře je uzavření dohody o vině a trestu, jejíž součástí rozhodně bude ochranné sexuologické léčení a delší zákaz činnosti, kde by mohl obžalovaný přijít do kontaktu s mladými dívkami. Rozhodnutí padne až po výslechu znalce, kterého si soud nechal předvolat,“ sdělil státní zástupce.

Poškozená vypověděla, že jí učitel při doučování dopředu říkal, že za každou chybu v testu dostane několik ran na holý zadek. „Bála jsem se ho. Jako k třídnímu učiteli jsem k němu měla respekt,“ uvedla dívka do policejního protokolu. Ze spisu také vyplývá, že podobné praktiky učitel zkoušel ještě na další svoji žačku. „Vyhrožoval jí snížením známky z češtiny, pokud si nenechá dát na zadek. Když mu řekla, že to nemůže, snažil se ji přehnout přes koleno a naplácat. Nechal toho, až když se dívka hodně bránila,“ stojí dále v obžalobě.

Znalci u obžalovaného diagnostikovali sexuální deviaci, a to jednak heterosexuální pedofilii s orientací na dospívající dívky a jednak pseudopedagogický sadismus. Ve druhém případě to znamená, že jde o člověka, který klade důraz na poslušnost a disciplínu u dětí a dospívajících, kterou si vynucuje psychickým nebo fyzickým trýzněním.

Z rozsudku vyplývá, že pedagog dívkám například svázal ruce a pověsil je svlečené na hák ve stropě, přičemž je následně mlátil přes zadek rákoskou, páskem nebo rukou. Soud ho za vydírání potrestal pětiletou podmínkou a poslal ho léčit se do ústavu. Zároveň mu na deset let zakázal vykonávat povolání, zaměstnání, podnikání a jakékoliv další činnosti spojené s organizátorskou, výchovnou, pedagogickou a trenérskou činností ve vztahu k ženám do osmnácti let.