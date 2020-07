S vraždami nemám nic společného, tvrdí Němec zadržený na Domažlicku

Státní zastupitelství nyní čeká od kolegů ze SRN na originál evropského zatýkacího rozkazu a poté neprodleně podá soudu návrh na předání cizince k trestnímu stíhání do domovské země. „Předání by se mohlo uskutečnit v horizontu několika týdnů,“ uvedla státní zástupkyně Eva Panošková.

Podle německých vyšetřovatelů Heinz R. během uplynulého víkendu vnikl do domu své bývalé partnerky, kterou i s jejím novým přítelem ubodal k smrti. Z místa pak odjel na kole. Tamní policie začala po podezřelém pátrat v pondělí, kdy nalezla obě těla v domě, který prohledala poté, co dvojice bez omluvy nepřišla do práce.