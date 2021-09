Rysa z mrazáku šéfa myslivců někdo zastřelil

„V těle rysa se našla část náboje,“ potvrdila Právu Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel v Praze. Podle ní se vyšetřovatelé nyní zaměří na to, z jaké zbraně fragment střely pochází. „Nic bližšího zatím k tomu nemohu sdělit,“ dodala Kaňková.

K údajnému odlovení rysa mělo dojít loni v létě v honitbě v šumavském národním parku, kde vykonává právo myslivosti spolek, v jehož čele stojí právě vyšetřovaný muž. K mrtvému zvířeti neměl žádné doklady, kterými by legalizoval jeho původ, a nepředložil ani výjimku pro jeho držení.

„Ten mě posléze o nálezu informoval s tím, ať tuto záležitost z pozice správce honitby vyřeším,“ vysvětloval myslivec. Po dvou dnech prý mrtvolu rysa dohledal, vyvrhl ho a uložil do mrazáku. Chtěl jej nechat vycpat a používat po učební účely.

S reportérem Práva se myslivec odmítl bavit. „Nic říkat nebudu. Počkejte si na to, až se to vyšetří,“ řekl a zavěsil telefon.