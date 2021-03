Rychlobrzda nepomohla, od kolejí létaly kůly

Jak popsala policejní mluvčí Dana Čírtková, o rozmístění asi deseti zhruba metr dlouhých kmínků o průměru do 5,5 cm v místě železniční zastávky Ronov nad Sázavou informovala policisty výpravčí z Přibyslavi. Tu na to upozornil strojvedoucí nákladního vlaku mířícího po vedlejší koleji od Žďáru nad Sázavou. Za několik minut měl místem projíždět rychlík, výpravčí ho tedy přesměrovala na druhou kolej. Jenže i na té se mezitím dřevo objevilo.

To se mu ale nepodařilo a při brždění souprava na úseku deseti metrů narazila do nejméně deseti dřevěných kmenů o průměru do deseti centimetrů a délkách od půl do dvou metrů. Při nárazu lokomotiva některé kmeny odhodila předním pluhem a další se rozlomily pod koly lokomotivy a jednotlivých vozů,“ popsala situaci policejní mluvčí.